MAGNIFICI MALAMUTE IN ALTA VALSASSINA, IL BILANCIO DELLA XXVIII EDIZIONE CON L’ULTIMA GALLERIA DI IMMAGINI

Data pubblicazione 24 Gennaio 2023

CASARGO – Un ritorno estremamente positivo quello della XXVIII edizione del Winter Sleddog Day, che coglie un grande successo di partecipazione tra gli addetti ai lavori ma anche tra gli appassionati: in tanti hanno voluto raggiungere l’Alpe Giumello per vivere da vicino una giornata speciale con i bellissimi esemplari della razza canina Alaskan Malamute.

Dopo l’interruzione dovuta al Covid-19 e la parentesi estiva dello scorso giugno, la manifestazione è tornata a Giumello in versione invernale e lo ha fatto in grande stile con la neve e il freddo a creare condizioni particolarmente apprezzate dai Malamute.

Tanti gli allevatori giunti in Alta Valle per prendere parte al raduno tecnico, più di sessanta infatti quelli provenienti da diverse zone d’Italia ma anche dall’estero, presenti rappresentative da Germania, Francia e Svizzera.

A confermare la dimensione internazionale dell’evento la partecipazione dell’esperto giudice spagnolo Jose Iglesias Rodriguez, sotto gli occhi del quale sono sfilati i migliori esemplari.

L’appuntamento come di consueto ha visto la regia di CIRN, Club italiano razze nordiche e SERAM – Sezione di tutela di Razza Malamute in Italia, sodalizio del quale fanno parte anche i margnesi Gabriella Pensotti e Fabio Pasetti, proprietari di Black Star del Biagio, appassionati della razza canina e primi a “scommettere” sull’evento che nel tempo hanno contributo in maniera determinante a far crescere sino agli attuali livelli.

Una tre giorni di incontri per gli allevatori, ma anche di attività sportive e dimostrazioni cinofile sulle neve; sfilata parallela, che ha incuriosito e divertito, lo speciale contest curato dal vicesindaco Berera “Happy Malamute” nel quale 25 cani, simpaticamente suddivisi, sono sfilati sotto lo sguardo attento e divertito dei bambini riuniti in una speciale giuria guidata da don Bruno Maggioni (reduce dalla partecipazione al programma televisivo The Voice Senior).

Dopo la premiazione con omaggi offerti dagli esercenti locali , il pomeriggio di festa è stato suggellato da merenda e vin brulè preparato dalla Pro Loco.

“Un evento riuscitissimo – dichiara Antonio Pasquini sindaco di Casargo – con positive ricadute per il territorio ma anche una grande festa per allevatori e proprietari di Malamute e per tutti gli amanti di cani, a conferma che il rapporto tra uomo e cane continua ad essere una fonte inesauribile di sentimenti, emozioni e gioia”.

F. D.

Le foto degli Alaskan Malamute sono di Alberto Locatelli per Comune di Casargo e Maurizio Castoldi per Valsassinanews