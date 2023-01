ALASKAN MALAMUTE, A GIUMELLO SESSANTA APPASSIONATI DA TUTTA ITALIA

Data pubblicazione 23 Gennaio 2023

CASARGO – Il XVIII Alaskan Malamute Sleddog Day si è confermato anche in questo 2023 un evento straordinario ed unico del suo genere.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre sessanta appassionati di Alaskan Malamute da tutta Italia, che si sono riuniti per festeggiare questa antica razza arrivando addirittura dalla Sicilia e dalla Puglia – ma non sono mancati partecipanti internazionali da Germania, Francia e Svizzera.

Tante le attività che hanno visto coinvolti i diversi proprietari e i loro fedeli Alaskan Malamute durante le tre giornate, tutte studiate per supportare i proprietari nella cura e dedizione verso i propri cani; inoltre, un raduno tecnico, il più importante dell’anno che ha visto la presenza di tanti allevatori che con i loro Alaskan hanno gareggiato sotto l’occhio attento di un giudice di spessore per la razza, arrivato direttamente dalla Spagna per l’evento.

Una grande festa riuscita che la Sezione di razza Alaskan Malamute Seram è riuscita a realizzare anche grazie al supporto di tutta la giunta comunale di Casargo, della Pro loco e delle attività locali.

[a cura dello staff Seram – Club Italiano Razze Nordiche]

VEDI QUI LE IMMAGINI DEL RADUNO: