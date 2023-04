UN ALTRO ADDIO PREMATURO: SCOMPARSO A 60 ANNI GIOVANNI ARRIGONI NERI

Data pubblicazione 20 Aprile 2023

BARZIO – Se n’è andato questa mattina all’età di sessant’anni Giovanni Arrigoni Neri, noto per essere stato gestore dell’Albergo ‘Cristallo’ in via Roma.

Classe 1962, era malato da tempo. I funerali si terranno domani venerdì 21 aprile alle 16 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Barzio.

Il decesso segue di pochi giorni la scomparsa del 59enne Fabrizio Invernizzi (foto a sinistra), allevatore di cavalli a Pratobuscante le cui esequie sono state celebrate nel pomeriggio di oggi a Pasturo.

Due perdite importanti, di altrettanti operatori economici molto conosciuti tra l’Altopiano Valsassinese e la piana del Centro Valle.

RedCro