GRASSI LUNGHI, IL SINDACO ARTANA: “VERSO LA SOMMA URGENZA PER EVITARE DANNI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI”

Data pubblicazione 2 Maggio 2023

PASTURO – Detto della permanenza del provvedimento di chiusura della strada dei Grassi Lunghi causa smottamento avvenuto la scorsa settimana, abbiamo sentito il sindaco di Pasturo Pier Luigi Artana, per fare il punto della situazione – in particolare relativamente alle attività commerciali e agricole potenzialmente danneggiate dalle conseguenze della frana.

“Nella zona non ci sono residenti, ma alcune attività – dichiara il primo cittadino (nell’immagine qui a destra) -. Per questo stiamo procedendo velocemente, appunto per non danneggiarle ulteriormente. in previsione anche della stagione estiva. Non solo per la riapertura delle baite ma anche per la salita agli alpeggi dei contadini per la fienagione e il pascolo”.

Nell’area operano ristoratori a Brunino e all’agriturismo dei Grassi Lunghi – ma si deve tener conto anche dei rifugi Antonietta e Brioschi. “Molti dei loro utenti salgono da quella strada – spiega Artana -. Per adesso sono in attesa dei preventivi per disporre appena possibile le prime opere di messa in sicurezza”.

Un’idea anche vaga dei tempi?

“Penso, se non emergono cifre esagerate, di stabilire un intervento di somma urgenza e iniziare subito la settimana prossima – anche in funzione di cosa ci diranno i tecnici della Regione Lombardia”.

RedPas

–

SU VN LEGGI ANCHE: