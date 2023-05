FRANA PASTURO-GRASSI LUNGHI. “DIVERSE CRITICITÀ, RESTA IL DIVIETO”

Data pubblicazione 2 Maggio 2023

PASTURO – Sopralluogo questa mattina alla mini frana verificatasi sabato sulla strada tra Pasturo e la località Grassi Lunghi, e gli esiti non sono dei più ottimisti. “Sono emerse diverse criticità – spiega il sindaco Pierluigi Artana – e l’ordinanza di divieto di accesso rimane attiva fino ai primi interventi”. Danni anche per due agriturismi in zona.

“Sono state effettuate diverse verifiche – aggiunge Artana – e il Comune si è attivato per i primi interventi utili a mettere in sicurezza la strada e il sentiero Pasturo-Gorio-Grassi Lunghi. Attendiamo i preventivi, e nei prossimi giorni sono previsi nuovi sopralluoghi con anche i tecnici di Regione Lombardia”.

I problemi però, come si diceva, non sono di semplice soluzione. “Il versante mostra un fronte di frana abbastanza ampio, andrà messo tutto in sicurezza e ci muoveremo per trovare i fondi per tutti gli interventi necessari”.

RedPas