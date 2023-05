BARZIO. UN MILIONE PER LA TENSOSTRUTTURA MA RINVIANDO IL FOTOVOLTAICO

Data pubblicazione 17 Maggio 2023

BARZIO – Con l’impegno di un milione di euro il Comune di Barzio approva il progetto esecutivo della nuova tensostruttura di via Provinciale.

La giunta barziese riunita in videoconferenza ha dato il via alla riqualifica dell’area e alla nuova struttura polifunzionale progettata dall’architetto Mario Uberti di Cortenova impegnando 650mila euro di fondi propri, ai quali vanno aggiunti 400mila euro garantiti da Regione Lombardia.

La tensostruttura esistente verrà smantellata e sostituita da una nuova in legno lamellare e acciaio, coibentata e con pareti in legno, che sia utilizzabile tutto l’anno; verranno anche realizzati i servizi igienici e locali a destinazione varia.

Rimandati ad un successivo lotto invece gli interventi per l’impianto fotovoltaico sul tetto della struttura e la installazione degli apparecchi illuminanti, in questo modo è stato possibile far fronte agli aumenti delle materie prime senza ritoccare il costo complessivo di un milione di euro stimato nell’iter progettuale. Già messa in conto dall’inizio invece la rinuncia all’impianto di riscaldamento per il quale sarà necessario reperire altri finanziamenti.

Il progetto esecutivo tiene conto inoltre dello slittamento di alcuni mesi del cronoprogramma il quale avrebbe previsto l’appalto già a gennaio 2023 e con marzo l’inizio dei lavori, da concludersi entro settembre.

RedBar