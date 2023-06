FRANE A CASARGO: ISOLATA L’ALPE INTELCO, POMPIERI AL LAVORO

Data pubblicazione 2 Giugno 2023

CASARGO – Ancora in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco a Casargo, nuovamente devastato dalle intense precipitazioni di questi giorni, così come accadde nel 2019. In particolare, la bomba d’acqua di giovedì 1 giugno ha causato diverse frane di grosse dimensioni, con il materiale che ha raggiunto il paese, invadendo anche la chiesa e l’asilo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con quattro squadre da Lecco e Bellano, provvedendo allo svuotamento dell’asilo con motopompe.

Rimasta isolata dagli smottamenti l’Alpe Intelco, con tre persone che sono state scortate in luogo sicuro dai pompieri.

In campo anche la fotoelettrica, mentre nel frattempo è stato allertato il reparto volo di Malpensa per l’eventuale evacuazione di persone isolate.

RedAlV