DON BRUNO, UN “MAMMA MARIA” PER L’ARCIVESCOVO IN ALTA VALLE

Data pubblicazione 21 Giugno 2023

ALTA VALSASSINA – Si avvia alla conclusione la lunga visita agli oratori della valle (da Cremeno e Altopiano a Pasturo, Introbio e ancora a Margno e e Premana) dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Dato conto in questo articolo dei diversi passaggi in Valle dell’alto prelato, ci soffermiamo su quello che è diventato ormai un “classico” della religione abbinata all’intrattenimento – ovvero l’esibizione del parroco dell'”Alta” don Bruno Maggioni nell’evergreen “Mamma Maria” interpretato per l’occasione dai giovani dell’oratorio di Margno: