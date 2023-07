SPECIALE ‘TANGENZIALE’ DI PRIMALUNA/2: TUTTI I PARTICOLARI DELLA VARIANTE E QUELL’INCONTRO CON I SOLI SINDACI

Data pubblicazione 16 Luglio 2023

PRIMALUNA – Seconda parte dello speciale dedicato alla nuova tangenziale – o Variante – di Primaluna (qui la prima scheda pubblicata ieri in esclusiva su VN).

Anche in questo caso, rispondono alle nostre domande il tecnico incaricato del progetto ingegner Luca Piacentini (in copertina) e il vicepresidente vicario della Provincia Mattia Micheli – delegato alla Viabilità che di concerto con la presidente Alessandra Hofmann ha aperto il dossier sulla Variante con risposte puntuali e argomentate.

Ecco gli ultimi argomenti sul tappeto affrontati da Villa Locatelli su sollecitazione del nostro quotidiano on line:

Problematiche (al di là dei costi) del secondo lotto, quello che “allungherà” il tracciato verso Cortenova?

“Il progetto complessivo con le opere d’arte descritte alla domanda precedente riguarda l’intero tracciato in variante all’abitato di Primaluna. È altresì possibile realizzare due lotti funzionali, il primo che parte da Introbio e arriva fino alla rotatoria in località Cortabbio di Primaluna per poi riconnettersi all’ S.P. 62 con la creazione di una nuova rotatoria in Cortabbio e la riqualificazione dell’esistente ponte sul torrente Pioverna, il secondo lotto che continua dal percorso della nuova rotatoria zona industriale di Primaluna fino alla immissione sulla S.P. 62 (disegno qui sotto) con rotatoria in prossimità del pk 21+100 dopo l’abitato di Cortabbio”.

Come sono stati i rapporti con gli enti pubblici e i “portatori di interesse”?

“I rapporti con gli enti pubblici sono stati sempre molto costruttivi. Il percorso di scelta condivisa del tracciato ha visto coinvolti i soggetti competenti in materia di costruzione di nuove infrastrutture e di tutela e salvaguardia del paesaggio. I portatori di interesse da molti anni evidenziavano la necessità di individuare una variante stradale esterna al nucleo abitato di Primaluna e questo ha trovato conferma ed accoglimento nell’ambito degli strumenti urbanistici. Si sottolinea che tale asse stradale opererà a vantaggio dell’intera Valsassina, sia in relazione al traffico leggero che a quello pesante, assumendo una valenza rivolta non solamente ai comuni interessati ma alla valle nel suo complesso”.

L’incontro pubblico previsto per illustrare la variante: come si svolgerà e cosa pensate vi verrà chiesto?

“L’incontro pubblico verrà programmato nel mese di luglio presso la Comunità Montana e sarà rivolto ai sindaci della Valsassina (decisione che VN non condivide, Nda). Confidiamo che la proficua collaborazione già sperimentata in questi mesi continui e che i sindaci ed amministratori locali possano poi a loro volta fornire le necessarie risposte ai cittadini”.

Avete già progettato opere simili – ovvero tracciati in contesti di questo genere? Se sì, dove?

“La Provincia di Lecco – risponde il vicepresidente Mattia Micheli – ha sviluppato negli anni una specifica competenza su progettazione e riqualificazione di strade provinciali anche in ambito montano simili per caratteristiche al progetto di variante all’abitato di Primaluna tra queste si cita in particolare la variante di Introbio, sempre lungo la S.P. 62. La società di ingegneria rappresentata dall’ingegner Piacentini è stata selezionata anche sulla base delle attività svolte in passato che si connotano in particolare per opere stradali anche più complesse e articolate rispetto al progetto di interesse relativo alla S.P. 62″.

