SONDAGGIO: PISTA CICLABILE PROMOSSA, MA “SI POTREBBE TENERLA MEGLIO”

Data pubblicazione 20 Luglio 2023

PREMANA – La consueta consultazione on line di Valsassinanews ha proposto per una settimana un quesito sulla pista ciclopedonale della Valsassina, chiedendo ai nostri lettori un “voto” a questa importante struttura – turistica ma non solo.

Piuttosto variegate le opinioni dei partecipanti, con la struttura complessivamente promossa, non senza però critiche in particolare alla manutenzione: il voto più scelto è stato il 7, con il 44% e la postilla “si potrebbe tenerla meglio“, a cui si aggiunge il 10 (al 20%) di quanti giudicano la pista “una meraviglia“. Attenzione però anche al secondo voto più indicato: un brutto 4 (“per la manutenzione“), che ha raccolto il 21% dei consensi.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 27 luglio. Questa settimana parliamo di un’altra pista (che sta facendo molto discutere in queste ore): quella “tagliafuoco” in costruzione a Morterone che potrebbe consentire di giungere in Jeep pressoché in vetta al Resegone.

DAI UN VOTO ALLA PISTA CICLABILE DELLA VALSASSINA 7, si potrebbe tenerla meglio (44%, 181 Voti)

4 per la manutenzione (21%, 87 Voti)

10, una meraviglia (20%, 81 Voti)

Senza votare è comunque il nostro biglietto da visita (11%, 45 Voti)

È sempre il solito magna-magna (3%, 12 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 4 Voti) Totale votanti: 410

