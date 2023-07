Data pubblicazione 20 Luglio 2023

PASTURO – I Vigili del fuoco di Lecco, con una squadra speleo alpino fluviale da terra e il supporto aereo dell’elicottero Drago 153 decollato da Malpensa, hanno recuperato in zona impervia sotto la cresta del Grignone un ragazzo in buone condizioni fisiche. Dopo averlo recuperato è stato portato in zona sicura. L’intervento è durato dalle 11.30 alle 14.