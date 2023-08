SCULTURE IN LEGNO A CASARGO: IL RITORNO. SI CHIUDE DOMENICA IL TRITTICO DI EVENTI TOP PROGRAMMATI PER L’ESTATE

Data pubblicazione 5 Agosto 2023

CASARGO – Torna domenica 6 agosto la manifestazione nella quale 5 autentici virtuosi della scultura in legno si misurano in Alta Valle creando meravigliose opere intagliate -utilizzando la motosega.

Si tratta del terzo evento “top” dell’estate organizzata a Casargo da Comune e Pro Loco (in precedenza, grandi successi a luglio per l’Aperistreet e il concerto delle Mondine, nell’ambito del fine settimana dedicato alla Madonna del Carmine).

Ne parliamo con Monica Adamoli, consigliera comunale di Casargo con delega al Turismo.

Iniziamo… dalla fine: tornano per la quarta volta le sculture in legno. Come sarà la manifestazione di quest’anno, simile a quella del 2022 o diversa?

“Per l’edizione 2023 si ritorna alle origini del nostro evento: i 5 scultori avranno la giornata dedicata, dalle 10 fino al tardo pomeriggio saranno unici protagonisti di giornata. Sarà tutto incentrato sulla tecnica del CHAINSAW CARVING, cioè l’intaglio del legno con motosega. Inoltre dalle 16 anche i più piccoli potranno divertirsi sui gonfiabili, evitando le ore più calde di quest’estate. Per concludere, dalle 19 si potrà gustare una cena tipica preparata dalla nostra Pro loco a suon di musica – che ci accompagnerà fino a fine serata. Insomma, una giornata veramente piena! Ovviamente, l’intera zona dell’evento sarà chiusa e l’accesso sarà consentito solo a piedi, si potrà parcheggiare nei diversi punti del paese (parco delle Chiuse, sopra al supermercato, di fronte alla zona eventi al parcheggio del cimitero, alle scuole e anche al di sopra del piazzale dove si svolgerà l’evento)”.

Un bilancio delle prime iniziative di quest’estate a Casargo (Aperistreet e Mondine)?

“Diciamo che con il primo vero evento organizzato dal comune abbiamo fatto il botto: l’APERISTREET è stato ancora una volta confermato evento must, ci siamo ritrovati con grandi e bambini che si spostavano tra le varie postazioni a ritmo di musica e colori. Ne approfitto per ringraziare ancora la disponibilità dei nostri esercenti nel creare un clima a dir poco spettacolare, con tematiche differenti che hanno stupito tutti gli ospiti. Sicuramente anche il prossimo anno l’evento sarà da ripetere.

Le MONDINE, oserei dire un successo assoluto, ormai una certezza. Non so se sia grazie alle artiste di presenza femminile o il week end pieno, dedicato alla Madonna del Carmine, sempre di presenza femminile si parla comunque. Il risultato? Un vero tripudio, non lo dico io ma parlano i numeri delle presenze. Ringraziamo, e mi sento di parlare a nome di tutti i miei colleghi, tutte le persone che ci stanno dando fiducia; persone che hanno scelto di trascorrere il loro tempo libero partecipando alle nostre feste, speriamo di non deludervi”.

Per il prossimo anno – elezioni a parte… – confermerete quali e quante di queste manifestazioni estive?

“Nel bilancio preventivo che approveremo a fine 2023/inizi 2024 ci saranno le risorse per riconfermare sicuramente queste e altre manifestazioni che ci hanno accompagnato in tutto il nostro percorso.

Speriamo che tutto quello che stiamo facendo, il nostro impegno e la nostra unità per il paese ci continuino a dare le soddisfazioni che ad oggi ci stanno dando tantissima carica”.

Oltre ai tre eventi “top” citati nell’articolo, molti altri appuntamenti sono previsti fino alla fine dell’estate e oltre, sempre a cura di Comune e pro Loco.

RedAlV

