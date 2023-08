DALLA SICILIA L’ISTANZA PER DEDICARE AL BARZIESE FRANCESCO CANEPARI LA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI

Data pubblicazione 10 Agosto 2023

PALMA DI MONTECHIARO (AG) – Dall’agrigentino la proposta per intitolare la caserma dei Carabinieri al barziese Francesco Canepari e al commilitone gallurese Mario Usai. Durante la seconda guerra mondiale i due si distinsero per la resistenza opposta all’avanzata dell’esercito angloamericano, Usai perse le vita mentre Canepari venne gravemente ferito alle gambe e per questo gesto nel 2018 la popolazione di Palma di Montechiaro gli consegnò la cittadinanza onoraria.

Di questi giorni è invece l’istanza portata avanti dal luogotenente emerito Giuseppe La Rovere, apprezzato vicecomandante della Stazione Carabinieri di Palma, che tramite le pagine de “La Sicilia” chiede di intitolare la struttura di via Caltanissetta ai due eroici militari “fulgido esempio di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo”.

L’iniziativa – spiega il giornalista siciliano Filippo Bellia – verrà presa in considerazione nelle sedi opportune, dal Comando Provinciale dell’Arma e dall’amministrazione comunale, tuttavia vi sarebbe un ostacolo: in quel luglio del 1943 l’allora comandante non fece rapporto ai superiori e quindi per i vertici dell’Arma il gesto di Canepari e Usai è come se non fosse mai avvenuto. Anche per questo i due non ricevettero mai dal corpo militare di appartenenza benemerenze o riconoscimenti che invece avrebbero meritato.

Il desiderio della popolazione di Palma è che il Comando Generale possa concedere una deroga, speranza certamente condivisa anche da tanti barziesi.

RedBar