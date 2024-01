CORTENOVA CALCIO: LA RISALITA GIALLOBLU RIPARTE OGGI DA MONTEVECCHIA

Data pubblicazione 14 Gennaio 2024

CORTENOVA – Riparte da Montevecchia il campionato di Seconda Categoria del Csc Cortenova, impegnato oggi domenica 14 gennaio sul difficile campo brianzolo per iniziare al meglio questo 2024. Ci eravamo lasciati con un pareggio che, seppur non esaltante in termini di punti, ha dato ottime impressioni per quanto visto sul terreno di gioco, con i valsassinesi che per lunghi tratti hanno dominato il Mandello a domicilio.

Dopo la lunga sosta invernale la squadra allenata da Andrea Tantardini ha bisogno di invertire un trend negativo che va avanti da ben otto giornate consecutive, nelle quali i gialloblu non hanno mai trovato la via della vittoria. Un filone di pareggi e sconfitte che sta costando caro in termini di punti: attualmente il Cortenova si trova in nona piazza, a tre punti dalla zona playoff.

Clima ben diverso a Montevecchia: dopo un avvio non esattamente positivo la squadra lecchese ha saputo raddrizzare il tiro per tornare a competere con le migliori. Con 27 punti all’attivo si trova ora al terzo posto.

All’andata, prima partita della stagione, fu una sfida accesa dal primo all’ultimo minuto. Al vantaggio ospite il Cortenova rispose con Pirillo e Arrigoni, andando a vincere 2-1. Valsassinesi che dovranno fare a meno di qualche indisponibile: Selva, Galli e Gritti salteranno il match per squalifica, a cui si aggiungono gli infortunati Ripamonti e Gianola.