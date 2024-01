COMUNE DI BARZIO. INCARICATO UN LEGALE PER “ALCUNI PROCEDIMENTI COMPLESSI”

Data pubblicazione 17 Gennaio 2024

BARZIO – Il Comune di Barzio sarà assistito da un legale in “alcuni procedimenti complessi in corso”. Con determina del Responsabile del servizio tecnico Silvia Nogara e pubblicata in queste ore all’Albo Pretorio, Palazzo Manzoni ha impegnato la somma di 1.500 euro necessaria per la consulenza dell’avvocato milanese Claudio Linzola.

Il professionista dovrà affiancare il Comune per “definire alcuni procedimenti complessi in corso in campo urbanistico/pianificazione territoriale”. Il documento non entra in ulteriori dettagli, tuttavia negli ultimi tempi l’amministrazione del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia si è trovata più volte di fronte a questioni delicate principalmente per la vicenda del guado del torrente Bobbia – livellato da recenti lavori e dopo l’esondazione del torrente nuovamente ripristinato – e per un procedimento penale che coinvolgerebbe un amministratore pubblico.

RedPol