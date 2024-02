CALCIO, DINO TENDERINI SALUTA IL MARSIGLIA: GATTUSO ESONERATO

Data pubblicazione 20 Febbraio 2024

MARSIGLIA – Finisce anzitempo l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Olympic Marsiglia. Dopo i rumors degli scorsi giorni, il tecnico calabrese è stato esonerato nella giornata odierna e, con lui, saluta la Francia anche il suo fedelissimo assistente premanese Dino Tenderini.

Un’esperienza con poche luci e tante ombre: Ringhio lascia infatti il club al nono posto in Ligue 1, con 30 punti all’attivo, a otto lunghezze di distacco dalla zona Champions League. Nelle 24 partite con Gattuso in panca, l’OM ha raccolto nove vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. Evidentemente troppo poco per la dirigenza ambiziosa del team francese.

“L’Olympique Marsiglia annuncia la fine del rapporto con il tecnico Gennaro Gattuso. L’Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per il costante investimento e la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro” comunica la società.

Dopo Valencia e Marsiglia, ritorno dunque nella sua Premana per Tenderini, in attesa della prossima avventura.