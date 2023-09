CALCIO: GATTUSO RIPARTE DAL MARSIGLIA. CON LUI IL FEDELISSIMO TENDERINI

Data pubblicazione 29 Settembre 2023

MARSIGLIA – Dopo Italia e Spagna, non poteva che esserci la Francia nel futuro, anzi, nel presente, di Dino Tenderini, fedelissimo preparatore atletico nello staff di Gennaro Gattuso. Infatti, con la firma del Ringhio per la panchina dell’Olympique Marsiglia, è iniziata l’avventura d’oltralpe anche per il premanese Tenderini, che nel suo curriculum d’élite può vantare squadre del calibro di Milan, Napoli e Valencia.

Gattuso e il suo staff tornano in campo dopo oltre nove mesi, con l’ultima avventura in terra spagnola che non è andata secondo le aspettative, culminata con l’esonero dell’allenatore calabrese dopo solo 7 mesi.

Missione non facile in Francia: Ringhio, Tenderini & Co sono chiamati a riportare entusiasmo nel club dopo un avvio non esaltante, con la squadra all’ottavo posto con nove punti conquistati in sei gare. Oltre al campionato di Ligue 1, il Marsiglia è impegnato anche in Europa League (3-3 nell’esordio con l’Ajax).

RedSpo