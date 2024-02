INCENDIO A INTROBIO, SPEGNIMENTO CONCLUSO ALLE 5 DEL MATTINO

Data pubblicazione 27 Febbraio 2024

INTROBIO – Sono durate molte ore, concludendosi solamente alle cinque della mattinata di oggi, martedì 27 febbraio, le operazioni di spegnimento delle fiamme che intorno alle 20 di ieri sera hanno attaccato e distrutto la parte superiore della villa introbiese appartenente alla famiglia di Antonio Tantardini, notissimo assicuratore.

Gravi i danni, come anticipato nel servizio di VN in contemporanea con il rogo (vedi in questa pagina l’articolo di lunedì).

Fortunatamente, Tantardini e la moglie sono riusciti a mettersi in salvo senza patire conseguenze fisiche in aggiunta a quelle – già serie – di tipo materiale.

Sul posto ben sei mezzi dei Vigili del Fuoco: i pompieri hanno lungamente lavorato, in condizioni non semplici, per avere ragione dell’incendio sviluppatosi nell’edificio che sovrasta la caserma dei Carabinieri del paese.

Stamattina, martedì, nuovi accertamenti tecnici: da un lato alla ricerca delle cause all’origine delle fiamme, dall’altro sulla situazione della villetta – anche per stabilirne l’abitabilità.

RedCro

