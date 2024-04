CALCIO: IL LECCO CI PROVA SOTTO IL DILUVIO, MA COL CITTADELLA È SOLO 1-1

Data pubblicazione 1 Aprile 2024

LECCO – Si torna a giocare sui campi della Serie B dopo la sosta di una settimana. Al Rigamonti-Ceppi il Lecco, fanalino di coda in cadetteria, ospita il Cittadella, anch’esso in un periodo negativo della stagione. Aglietti rilancia Lamanna tra i pali dal primo minuto, mentre davanti torna all’unica punta centrale (Inglese), sostenuta dal terzetto formato da Buso, Parigini e Crociata. Gorini risponde con 3-5-2 con Pittarello e Maistrello in attacco.

Match vivo fin dai primi minuti, con la pioggia battente a fare da accompagnatrice scomoda per i 22 in campo. Il primo tiro in porta è di Maistrello, che ci prova di testa da corner trovando la risposta di Lamanna. Il Lecco risponde con Buso: palla sull’esterno della rete…