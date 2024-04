Data pubblicazione 1 Aprile 2024

MARGNO – Intervento dei Vigili del Fuoco alle 19:45 di oggi, lunedì di Pasquetta, in via Vittorio Veneto a Margno per il crollo di un muro di contenimento.

Il distaccamento di Bellano ha operato con un’autopompa per il cedimento di un muro sovrastante un’abitazione, “non coinvolgendola in modo significativo”.

Evacuate a titolo precauzionale due famiglie, è stata rinviata alla luce del giorno la perizia del crollo da parte del Comune. In serata l’intervento è stato dichiarato concluso.

RedCro