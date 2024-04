SECONDE CASE E RESIDENZE DUBBIE, BOTTA E (QUASI) RISPOSTA DI VN

Data pubblicazione 2 Aprile 2024

Gentilissimi,

innanzitutto grazie per il puntuale lavoro di informazione che fate.

Volevo lanciare una provocazione ai vari sindaci e amministratori locali.



Il leit motiv sulla mancanza di lavori eseguiti a favore della comunità è da sempre lo stesso: “mancano risorse“.

Orbene, per varie vicende condominiali (seconda casa in Valsassina) vengo a scoprire che un paio di condòmini hanno dichiarato una residenza palesemente finta…

Orbene, se la prima casa è esente ma io pago circa 450 euro annui, e questi da circa 10 evadono, è presto fatto il conto dei soldi che il Comune poteva reinvestire nell’abbassare le mie tasse e/o fare lavori sul territorio…

Orbene, cosa fanno i sindaci per contrastare questo fenomeno?

Mi piacerebbe che ci fosse, come nelle aziende, una casella mail dove si possano denunciare questi comportamenti, e che le segnalazioni vengano poi seguite da indagini (visto che è anche un reato penale di falso).

Secondo voi, che conoscete bene i vari sindaci… Cosa fanno in tal senso?

Sarebbe, secondo me, un bel tema permettere di scoprire le finte lamentele su mancanza di fondi ed evidenziare chi lavora per la comunità o chi si lamenta e non fa nulla. E in questi anni che vi leggo so che siete abili “fustigatori” dei politici fannulloni…

Cordiali saluti.

[Lettera firmata]

–

RISPONDE VALSASSINANEWS:

Gentile lettore,

innanzitutto la ringraziamo della fiducia e dell’autorevolezza che ci riconosce.

Affrontare l’argomento delle seconde case e delle residenze più o meno fittizie non è cosa semplice e non possiamo dunque dare immediata soddisfazione alle sue perplessità.

Raccogliamo perciò la sua segnalazione, con tanto di esperienza diretta, e ce ne faremo portavoce tra i sindaci del territorio così da risponderle nel modo più esauriente nell’arco di qualche giorno.