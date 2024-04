ULTIM’ORA/INCIDENTE STRADALE A BALISIO, MOTOCICLISTA IN ‘CODICE ROSSO’

Data pubblicazione 2 Aprile 2024

BALLABIO – Brutto incidente stradale che coinvolge due persone, con motocicletta a terra proprio davanti al distributore Tamoil di Balisio.

Il sinistro è avvenuto da poco dunque è presto per determinarne le cause; quanto trapela finora da informazioni diffuse da Areu è che ci sarebbe almeno un ferito in codice rosso (condizioni dunque molto critiche), forse si tratta di una giovane rimasta vittima della caduta al suolo. Entrambi i centauri risultano feriti; lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni di marcia in attesa dei soccorsi.

Aggiornamenti in pagina appena disponibili.

RedCro