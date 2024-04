CALCIO LECCO, ALTRO TEATRINO. VIA AGLIETTI PER UN MALGRATI IN DEROGA?

Data pubblicazione 3 Aprile 2024

LECCO – Altro terremoto in casa Calcio Lecco, in riva al Lario si potrebbe infatti materializzare l’ennesimo teatrino. Dopo l’1-1 casalingo con il Cittadella sembra infatti certo l’esonero di mister Alfredo Aglietti, mossa sicuramente superficiale a questo punto della stagione con il Lecco destinato alla retrocessione in serie C. Aglietti dovrebbe essere sostituito da Andrea Malgrati (che ha condotto l’allenamento di ieri allo stadio), attualmente impegnato ad acquisire il patentino e quindi con i requisiti per svolgere la mansione di allenatore capo, visti i trenta giorni di deroga che spetta ai novizi. Deroga per Malgrati che tuttavia si esaurirebbe a due dal termine del campionato…