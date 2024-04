I LAVORI BLOCCANO I PULLMAN: DISSERVIZI TRA MOGGIO E CONCENEDO

Data pubblicazione 3 Aprile 2024

MOGGIO – Problemi nella circolazione degli autobus in altopiano nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 3 aprile. Autisti e utenti hanno segnalato che, a causa di impalcature e mezzi sulla strada che da Moggio va a Concenedo, alcune corse non hanno potuto seguire l’itinerario classico.

In particolare, la corsa delle 10:05 da Lecco non è arrivata a Concenedo, come quella scolastica in partenza da Lecco alle 13:20. In direzione opposta, da Concenedo a Lecco, non sono state effettuate le partenze alle 10:50 e alle 13:10.