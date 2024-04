Data pubblicazione 3 Aprile 2024

BALLABIO – Scomparso a soli 59 anni di età il ballabiese Mario Mainetti, agente di commercio per un produttore caseario locale.

Lascia la moglie Antonella, il fratello William, il padre Giuseppe oltre a numerosi altri parenti e amici. Alla fine del 2020 aveva perso la madre 79enne Beatrice Valsecchi, conosciuta da tutti come Bice, nota in paese avendo gestito per molti anni un …

