PASSAPORTI. ATTIVATA UNA “AGENDA PRIORITARIA”, RILASCIO IN 30 GIORNI

Data pubblicazione 3 Aprile 2024

LECCO – La Questura di Lecco comunica che è stata attivata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza una nuova procedura on-line per il rilascio del passaporto, prevedendo accanto all’agenda ordinaria una seconda ‘Agenda prioritaria’ che consente di gestire in modo più efficace gli appuntamenti per le richieste del passaporto.

Questo nuovo canale di prenotazione on-line, offre al cittadino che abbia la necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo o salute…