ULTIM’ORA, ESONERATO AGLIETTI. IN ‘PANCA’ IL TANDEM MALGRATI-NENCIARINI

Data pubblicazione 3 Aprile 2024

LECCO – Confermate le anticipazioni. La Calcio Lecco 1912 ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alfredo Aglietti, l’allenatore in seconda César Vinício Cervo De Luca e il preparatore atletico Daniele Sorbello. “Al mister e al suo staff vanno il ringraziamento della società per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera” comunica la società dei Di Nunno con una nota.

Contestualmente via don Pozzi informa di aver affidato a mister Andrea Malgrati (nella foto di copertina), con il collaboratore Francesco Nenciarini, la guida tecnica della prima squadra. Mister Malgrati allenerà in deroga fino al termine della stagione.