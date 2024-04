DUE ‘CODICI GIALLI’ IN VALLE: INFORTUNIO SUL LAVORO A PREMANA, DONNA MORSICATA A PRIMALUNA

Data pubblicazione 4 Aprile 2024

PRIMALUNA/PREMANA – Doppio intervento di soccorso stamattina nell’arco di poche ore in due Comuni della Valle, con persone ferite e trattate in codice giallo – vale a dire in condizioni “mediamente critiche” secondo gli standard adottati da Areu.

Primo allarme intorno alle 1o a Premana quando un 52enne si è infortunato sul lavoro in un impianto del paese delle lame; intervenuta la Croce Rossa premanese, che dopo la prima assistenza ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale di Gravedona.

Poco prima di mezzogiorno, poi, Soccorso Bellanese all’opera – dopo che una signora di cinquant’anni era stata morsicata da un animale a Primaluna, in via Caraletta nei pressi della pista ciclabile. Anche in questo caso, codice giallo per la persona oggetto delle cure.

In questa stessa pagina di VN gli eventuali aggiornamenti dei due episodi di cronaca.

RedCro