“UN MATRIMONIO CHE HA FATTO TANTA STRADA”: LA CARTOLINA DA STOCCARDA ATTERRA… ALL’ALPE PAGLIO

CASARGO – “Ne abbiamo viste tante in questi 11 anni..ma veder cadere dal cielo una cartolina arrivata dai pressi di Stoccarda ci mancava.. un matrimonio che vada come vada ha già fatto tanta strada!!”.

Così dal Rifugio ‘Disolin’ all’Alpe di Paglio commentano il messaggio – non in bottiglia ma appeso a un palloncino, atterrato nei pressi del ristorante e raccolto da due persone che hanno condiviso poi quanto accaduto._

Si tratta di una cartolina spedita per via aerea da oltre 300 km di distanza, esattamente dal piccolo paese tedesco di Simmozheim (Karlsruhe), nel Land del Baden Wurttemberg.

Sulla facciata, un disegno con la coppia di sposi formata da Carolin e André Maier; a trovarla Dante e Isa che – come ricordano dal Disolin – “la rispediranno indietro!!!”. Come richiesto proprio nella originale missiva. Che lascia alcune righe libere proprio per inviare un augurio rivolto agli sposini germanici, spiegando (in tedesco): “Caro raccoglitore, ti preghiamo di rispedire come sorpresa questa cartolina all’indirizzo della coppia”.

RedAlV