QUANTA CRONACA QUESTO SABATO: INFORTUNI, SOCCORSI IN MONTAGNA, INCIDENTI TRA GRIGNE E ALTA VALSASSINA

Data pubblicazione 13 Aprile 2024

VALSASSINA – Raffica di interventi di soccorso in queste ore in varie zone del nostro territorio.

In ordine cronologico, primo episodio a mezzogiorno alla cascata dello Sprizzottolo, tra Introbio e Pasturo, dove una donna di 48 anni è caduta ed è stata assistita in codice giallo dall’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina quindi trasportata all’ospedale ‘Alessandro Manzoni’ a Lecco.

Altra caduta intorno alle 14:30 a Somadino (Casargo), vittima un 79enne a sua volta soccorso. In questo caso l’intervento della Croce Rossa premanese ha scongiurato conseguenze e l’anziano non ha avuto bisogno di essere ricoverato.

Poco dopo, altro infortunio questa volta a Pagnona a poca distanza dal torrente Varroncello, coinvolta una persona trasportata in elicottero all’ospedale in codice giallo.

Alle 15 incidente tra moto a Parlasco con lo scontro che ha visto feriti due giovani di 17 e 19 anni. In questo caso è giunta sul posto l’ambulanza del Soccorso Bellanese. I giovani, su due moto 125, si sono urtati tra le pedivelle dei veicoli e sono caduti entrambi. Feriti lievemente, sono stati trasportati entrambi in codice verde in ospedale.

Ultimo evento in ordine di tempo (finora) poco dopo le tre del pomeriggio, nei pressi del rifugio Rosalba in Grignetta. Qui si è reso necessario il “recupero tecnico” di un sessantenne – con ogni probabilità rimasto incrodato. All’opera Soccorso Alpino della Stazione CNSAS di Barzio ed elicottero dell’Areu di Milano. L’intervento si è cocluso sul posto dopo le 16:30.

Ulteriori informazioni non appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro