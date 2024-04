CARABINIERE FORESTALE AGGREDITO, DIFENDEVA UNA RAGAZZA DALL’EX VIOLENTO

Data pubblicazione 20 Aprile 2024

SONDRIO – Brutto episodio di cronaca nella tarda serata di ieri, venerdì, a Sondrio. Verso le 23 un extracomunitario mostrava atteggiamenti violenti nei confronti di una giovane donna con la quale avrebbe avuto una relazione. In quel momento transitava un Carabiniere fuori servizio, di stanza in Valtellina dopo alcuni anni trascorsi in Valsassina.

Il militare è subito intervenuto per bloccare il malintenzionato ma quest’ultimo, invece che tornare ad atteggiamenti civili, si è scatenato contro il Carabiniere aggredendolo con violenza.

Nel frattempo sul posto sono intervenute le volanti. La ragazza è così rimasta al sicuro mentre il violento è riuscito a fuggire.