OPERAZIONE ANTIDROGA NELL’ERBESE: ARRESTATO UN 27ENNE DI PRIMALUNA, AVEVA IN CASA CHILI DI HASHISH E COCA

Data pubblicazione 20 Aprile 2024

ERBA (CO) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti tre persone, un comasco di 59 anni pregiudicato per reati di droga e residente a Bellano, una 54enne milanese residente a Rogeno, anche lei con precedenti penali per droga ed infine un albanese di 27 anni, residente a Primaluna, incensurato.