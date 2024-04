ULTIM’ORA/UCCISO A BASTONATE L’ASSESSORE 53ENNE BEGHETTO A ESINO

Data pubblicazione 21 Aprile 2024

ESINO LARIO – Fatto drammatico a Esino Lario questa mattina, dove sarebbe stato ucciso (pare a bastonate) il 53enne Pierluigi Beghetto. L’evento in via Stoppani, sul posto i carabinieri. Nella stessa casa avevano abitazione sia la vittima, sia il presunto killer – descritto come personaggio violento e ben noto in paese.

AGGIORNAMENTO ore 11.15: l’assassino, L. B., avrebbe chiamato i carabinieri per costituirsi

Si tratterebbe, secondo primissime informazioni raccolte dalla nostra redazione Cronaca di un assessore comunale …

IN AGGIORNAMENTO COSTANTE SU LARIO NEWS: