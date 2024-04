Data pubblicazione 26 Aprile 2024

LECCO – Un lettore ha scritto alla nostra redazione per mettere in guardia i residenti di Lecco e della Provincia su un messaggio ricevuto via SMS.

Il messaggio recita: “Si prega di contattare il nostro Servizio pubblico del Cittadino per una comunicazione. Chiama e ascolta 89346409”. Si tratta chiaramente di una truffa e invitiamo caldamente tutti a non cliccare quel numero di telefono contenuto nell’SMS.