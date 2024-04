ESINO. LA PALLAVOLO UNDER14 TRIONFA A CESENATICO

Data pubblicazione 30 Aprile 2024

CESENATICO – È biancoazzurro il cielo sopra Cesenatico e dintorni. Potremmo descrivere così l’impresa sportiva che ha compiuto la squadra di pallavolo Under 14 della Polisportiva Esino Lario A.S.D. Le dodici ragazze, seguite a bordo campo dal gruppo allenatori e sugli spalti dagli inseparabili genitori, sono riuscite ad aggiudicarsi il trofeo del Meeting polisportivo Sport in festa 2024, una grandissima kermesse di sport che ha visto la partecipazione di oltre 3000 atleti provenienti da tutta la Lombardia.

Il torneo, organizzato dal CSI regionale nei giorni 25-26-27 e 28 aprile a Cesenatico e dintorni, ha visto sfidarsi migliaia di atleti in diverse discipline sportive, dal calcio alla pallavolo, dal lancio del vortex al salto in lungo, dai 60 metri ai giochi per i più piccini.