OVERTOURISM. PERLEDO COME VENEZIA, UN TICKET CONTRO LO SPOPOLAMENTO?

Data pubblicazione 30 Aprile 2024

PERLEDO – Dopo l’avvio della sperimentazione a Venezia anche l’Amministrazione comunale di Perledo guarda con interesse all’introduzione di un ticket di ingresso nel tentativo di limitare il sempre più preoccupante fenomeno dell’overtourism.

“Riteniamo possa essere uno strumento utile per riequilibrare il consumo di territorio derivante da volumi turistici così importanti – commenta il vicesindaco Mauro Gumina -. Il provvedimento, sulla cui fattibilità condurremo le opportune verifiche nelle prossime settimane, non si abbatterebbe sugli ospiti delle strutture ricettive, ma sarebbe finalizzato a tentare di limitare il fenomeno del turismo mordi e fuggi che, oltre ad un problema di sicurezza, rende la vita dei residenti complicata per buona parte dell’anno”.