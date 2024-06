IL GEL LAORCA ORGANIZZA UNA GITA ALL’ALPE DELEGUAGGIO PER IL 9 GIUGNO

Data pubblicazione 4 Giugno 2024

LECCO/PREMANA – Il GEL – Gruppo Escursionisti Laorchesi ha organizzato per domenica 9 giugno il giro degli Alpeggi di Premana, con la salita all’Alpe Deleguaggio in Valvarrone. La partenza per Premana è fissata alle 7:45 al Colle di Balisio (Ballabio), con mezzi propri.

Partendo da Premana (943 metri) e passando per le Cascine di Gorla (986 metri), i borghi di Zucco (1010 metri) e Gianelli (1111 metri) e la Cappelletta di Masentighe (1517 metri) si raggiungerà poi l’Alpe Deleguaggio …

