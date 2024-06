Data pubblicazione 5 Giugno 2024

BARZIO – Poco dopo le 18 di oggi, mercoledì, infortunio in bicicletta per un quindicenne a Barzio. Il fatto è avvenuto in via Roma.

Sul posto per il primo intervento si è portata l’ambulanza della Croce Rossa Valsassina, giunta a Barzio dalla sede di Balisio.

Il ragazzo è stato soccorso in codice giallo – le condizioni vengono dunque valutate come “mediamente critiche” secondo gli standard adottati da Areu.

RedCro