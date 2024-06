Data pubblicazione 5 Giugno 2024

In questi giorni stiamo ricevendo come ogni anno il documento per il pagamento della TARI. La spiacevole sorpresa è che quest’anno tutti i ballabiesi si ritroveranno una cifra da pagare maggiore rispetto agli altri anni, in quanto la maggioranza ha deciso di votare in consiglio comunale gli aumenti della tariffa.

Solo quest’anno la TARI è aumentata del 4% e sono già previsti aumenti anche per il prossimo anno …

