NUOVA AUTO PER LA POLIZIA LOCALE DI CORTENOVA, BALLABIO, PREMANA E MARGNO

Data pubblicazione 8 Giugno 2024

BALLABIO – La Polizia Locale associata dei quattro comuni da oggi avrà a disposizione un nuovo veicolo, scattante, tecnologico e funzionale, con il quale sarà possibile migliorare ulteriormente il controllo del territorio. Si tratta di una Toyota Yaris Cross ibrida con un equipaggiamento full optional specifico per uso di polizia locale, dotata anche di “dash cam” utile per servizi di polizia stradale e per funzioni investigative di polizia giudiziaria nonché di un defibrillatore DAE da utilizzare in caso di arresti cardiaci.

