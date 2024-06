A PREMANA LE “TESTIMONIANZE DA NUMERI UNO”, CON DINO TENDERINI, GIORGIO GIANOLA E BEPPE ROTA

Data pubblicazione 7 Giugno 2024

PREMANA – Sabato 8 giugno alle 19, presso il Teatro san Rocco di Premana, promosso dalla locale Associazione sportiva, è in calendario l’incontro “Testimonianze da numeri uno”, con la presenza del preparatore atletico Dino Tenderini, da anni nello staff di Gennaro Gattuso e con un lungo passato nell’AC Milan, Giorgio Gianola, ex calciatore professionista e amico di Beppe Rota, con il quale hanno condiviso insieme la stesura del libro “Tra le maglie della vita” e appunto Beppe Rota, collezionista leggendario di maglie da calcio e non solo, personaggio molto conosciuto nel mondo calcistico.

Sarà una serata dove gli ospiti si racconteranno e condivideranno le tante esperienze personali con aneddoti e racconti. Ci sarà la possibilità di interagire e fare domande, trascorrendo dei momenti che potrebbero far vivere e assaporare a tutti i presenti le emozioni e le gesta di grandi campioni e leggende dello sport italiano, raccontate da chi ha avuto la fortuna ed ha ancor oggi l’opportunità di starci accanto.