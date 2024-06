VAL BIANDINO: TORNA LO SPETTACOLO DELLA TRANSUMANZA

Data pubblicazione 8 Giugno 2024

INTROBIO – Una tradizione che si rinnova ogni anno e che affascina sempre. La transumanza continua a incantare la Valsassina; questa mattina infatti due mandrie di mucche hanno risvegliato la valle col tipico suono dei campanacci.

Le mandrie (circa 230 capi divisi in tre famiglie: Baruffaldi, Platti e Pomi) sono partite da Pasturo all’alba di stamani, 8 giugno. Una cinquantina di capi che poi hanno raggiunto centro di Introbio intorno alle 5:30, per poi prendere il sentiero e raggiungere malghe e alpeggi in Val Biandino.

Di seguito le foto scattate per Valsassinanews da Maurizio Castoldi.