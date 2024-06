SPECIALE ELEZIONI DI GIUGNO/TUTTI I CANDIDATI NEI COMUNI DELLA VALLE

Data pubblicazione 8 Giugno 2024

VALSASSINA – Sono ben dodici i Comuni al voto nella tornata del prossimo 8 e 9 giugno. In questa pagina i nomi dei candidati sindaci e dei cittadini che concorreranno alla carica di consiglieri nei 12 Comuni chiamati al voto in Valsassina, così come comunicati da loro stessi o raccolti dalla redazione di VN.

COMUNE DI BARZIO

Lista “Barzio nel cuore”

Candidato sindaco Giovanni Arrigoni Battaia.

Candidati consiglieri: Paolo Bianchi, Giovanna Rita Piloni, Fabio Canepari, Paolo Rognoni, Davide Corbella, Federico Galli, Adelio Invernizzi, Sofia Scaglioni, Martina Stefanolli, Valentin Munishi.

Lista civica “Incontro con Barzio”

Candidato sindaco Andrea Ferrari.

Candidati consiglieri: Valeria Agliati, Chiara Airoldi, Francesca Arrigoni Marocco, Martino Broglia (Tino), Marco Buzzoni, Vittorio Canali, Cesare Mario Canepari, Giovanni Plati, Giovanni Riva (Gianrino), Riccardo Zerbin.

COMUNE DI CASARGO

Lista “Valore Casargo”

Candidato sindaco Antonio Leonardo Pasquini.

Candidati consiglieri: Piergiacomo Acerboni, Monica Adamoli, Stefano Arrigoni, Marta Bellati, Paolo Galluzzi, Seraina Maffei, Giovanni Medini, Alfredo Pasquini, Monica Tantardini, Giancarlo Tenderini.

Lista “Per Casargo”

Candidato sindaco Giovanni Vittorio Pasquini.

Candidati consiglieri: Giuseppe Rusconi, Elena Zambetti, Marzia Castagna, Oman Uberti, Valentino Cargasacchi, Graziella Manzolini, Simone Gianola, Adriana Carmen Banco.

COMUNE DI CASSINA V.NA

Lista “Impegno Comune Cassina V.na-Mezzacca”

Candidato sindaco Michele Polvara.

Candidati consiglieri Silvana Canali, Claudio Depretis, Piero Baruffaldi, Cinzia Combi, Alessia Panzeri, Faustino Combi, Roberto Combi, Luigi Combi, Morgan Combi, Danila Finardi.

COMUNE DI CORTENOVA

Lista “Cortenova domani” Bindo-Cortenova-Piano-P.S. Pietro

Candidato sindaco Giancarlo Benedetti.

Candidati consiglieri: Giselda Barina, Rudy Benedetti, Marina Binda, Lucrezia Denti, Andrea Fazzini, Marino Foschi, Cristina Malugani, Ivan Manzoni, Domizia Mornico.

Lista “Insieme per il futuro Cortenova”

Candidato sindaco Sergio Galperti.

Candidati consiglieri: Enrico Bellano, Andrea Sante Benedetti, Antonia Benedetti, Claudia Castelli, Marco Ciresa, Serena Galperti, Elisa Lai, Andrea Mascheri, Gabriele Sala, Marco Selva.

COMUNE DI INTROBIO

Lista “Val Biandino”

Candidato sindaco Adriano Stefano Airoldi

Candidati consiglieri: Silvia Artusi, Andrea Basile, Riccardo Benedetti, Fabio Brini, Antonella Invernizzi, Giuseppe Malugani Maroni, Piero Angelo Selva, Martina Sottile, Elio Spotti, Giordano Tagliaferri.

Lista “Viviamo Introbio”

Candidata sindaco Silvana Piazza.

Candidati consiglieri: Alice Rocca, Aldo Rupani, Daniela Valenzano, Gianluca Adamoli, Giorgio Crippa, Libero Tamagnini, Roberto Zani, Tiziano Ciresa, Krista Lorenci, Andrea Magni.

COMUNE DI MARGNO

Lista civica “Per Margno”

Candidato sindaco Manuele Cattaneo.

Candidati consiglieri: Ezio Bettega, Mirko Cecchetti, Valter Falcetti, Carlo Malugani, Monica Malugani, Rosaria Maria Malugani, Giampiero Manzoni, Giandomenico Pensotti, Luca Tagliaferri, Fabio Durante.

COMUNE DI MOGGIO

Lista “Insieme per Moggio”

Candidata sindaco Mariangela Colombo.

Candidati consiglieri: Andrea Corti, Valentina Combi, Giovan Battista Vassena, Innocente Locatelli, Eleonora Cappello, Fabrizio Meles, Davide Combi, Mario Invernizzi, Pietro Invernizzi, Roberta Ganassa.

COMUNE DI PAGNONA



Lista “Per Pagnona”

Candidato sindaco Martino Colombo.

Candidati consiglieri: Elio Pasetti, Ivana Rota, Chiara Rusconi, Amos Tagliaferri, Enrico Tagliaferri, Gian Maria Tagliaferri, Mara Tagliaferri, Modesto Tagliaferri, Severa Tagliaferri, Loris Buttera.

COMUNE DI PARLASCO

Lista “Parlasco nel cuore”

Candidato sindaco Dino Pomi.

Candidati consiglieri: Adalberto Brivio, Claudio Busi, Manlio Busi, Mattia Busi, Renato Busi, Cristina Elia, Marco Manzoni, Moris Manzoni, Umberto Manzoni.

Lista “Uniti per Parlasco”

Candidato sindaco Enrico Bianchini.

Candidati consiglieri: Antonia Soggetti, Loredana Manzoni, Anastasia Tantardini, Luca Agostino Ettore Scarsi, Adelio Manzoni, Enrico Pensa, Monica Mincao, Daniel Denti, Renato Pensa.

COMUNE DI PASTURO

Lista “Competenza e Rinnovamento”

Candidato sindaco Pierluigi Artana.

Candidati consiglieri: Erika Arrigoni, Federico Invernizzi, Massimiliano Orlandi, Alex Arrigoni, Silvio Mazzoleni, Samantha Dalzovo, Davide Invernizzi, Dario Aliprandi, Matteo Besana, Matteo Arrigoni.

Lista “Noi per Pasturo e Baiedo”

Candidato sindaco Guido Agostoni.

Candidati consiglieri Luisella Galbani, Sara Manzoni, Daniele Enrico Maroni, Massimo Orlandi, Antonio Giorgio Pigazzi, Nadia Marta Prandi, Carmen Ravasio, Daniel Spreafico, Cristian Tognon, Marco Tricella.

COMUNE DI PRIMALUNA

Lista civica “Insieme per Primaluna”

Candidato sindaco Mauro Artusi.

Candidati consiglieri: Michela Prandi, Davide Artusi, Daniele Arrigoni Anesetti, Elisa Melesi, Silvia Melesi, Claudia Paroli, Erino Delpini, Cristina Viviani, Santi Acquistapace.

Lista civica “Avanti insieme Primaluna”

Candidato sindaco Walter Melesi.

Candidati consiglieri: Roberta Paroli, Gianluca Buzzoni, Sara Maria Vittoria Invernizzi, Riccardo Pasquini, Serena Piloni, Christopher Anelli Manzoni, Sonia Rita Tantardini, Igor Fazzini.

COMUNE DI TACENO

Lista “insieme per Taceno”

Candidato sindaco Alberto Nogara.

Candidati consiglieri: Roberto Ciresa, Duilio Fondra, Gimmi Muttoni, Alessandro Pilia, Francesco Sangiovanni, Domenico Sirtori, Luciano Tagliaferri, Antonella Alexandra Zambrano Coello, Augusta Aldè, Roberto Russo.