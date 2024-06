A MOGGIO UNA PRIMA CITTADINA: PARLA MARIANGELA COLOMBO

Data pubblicazione 9 Giugno 2024

MOGGIO – Anche a Moggio, così come per Cassina e a Margno, l’ampia forbice tra il quorum necessario del 40% e l’affluenza reale alle urne (che alle 19 era già pari al 56,8%), garantisce l’elezione “monolista” del sindaco. Anzi: della sindaca, Mariangela Colombo, candidata a capo della lista “Insieme per Moggio“.

Analogamente ai suoi colleghi, VN l’ha intervistata “a caldo”. Ecco le sue primissime dichiarazioni: “La mia lista può definirsi di continuità con la precedente amministrazione. Confidavo nel raggiungimento del quorum a fronte dell’impegno e dei risultati sin qui raggiunti”.

Assessori e delegato in CM?

“Dobbiamo attendere la conferma all’esito dello spoglio elettorale, le deleghe verranno definite nei prossimi giorni all’ interno del gruppo e comunicate in sede di primo consiglio comunale”.

Cosa si deve attendere Moggio dai vostri primi 100 giorni?

“Nei primi cento giorni daremo seguito alle scadenze già programmate e metteremo le basi per raggiungere gli obiettivi fissati nel nostro programma”.

Una o più dediche per questo successo?

“Al momento ringrazio la cittadinanza che con senso civico si è recata alle urne e mi riservo di ritornare sull’argomento”.

RedPol