CASSINA, LE PRIME PAROLE DA SINDACO DI MICHELE POLVARA

Data pubblicazione 9 Giugno 2024

CASSINA VALSASSINA – Succede a Roberto Combi dopo il suo lunghissimo “regno” in qualità di primo cittadino di Cassina il 48enne Michele Polvara, candidato dalla civica “Impegno Comune Cassina-Mezzacca”.

Ecco allora, una volta verificato che l’affluenza alle urne nel piccolo paese dell’Altopiano aveva abbondantemente scavallato il quorum del 40 percento (già alle 19 era al 61,38%), la prima intervista da suo sindaco in pectore.

Complimenti. Vi aspettavate di conseguire il famoso quorum?

“Grazie! Per quello che riguarda il quorum avevo fiducia nei miei concittadini”.

Chi saranno gli assessori e il delegato in Comunità Montana?

“Per la Comunità Montana conterei di tenere io l’incarico, quanto agli assessori ne ufficializzerò con il mio gruppo i nomi in settimana”.

Idee per i classici primi 100 giorni della nuova amministrazione?

“Nei primi cento giorni vorrei dedicare il maggior tempo possibile al Comune e farmi un’idea delle necessità e priorità del paese”.

Infine la dedica di prammatica in queste occasioni.

“Dedico la mia elezione ai miei genitori per l’educazione ricevuta, a mia moglie per la pazienza avuta e ai miei figli – a cui spero di lasciare un paese sempre in miglioramento”.

RedPol