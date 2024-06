GIORNATA DI FORMAZIONE “STELLATA” PER I RAGAZZI DELL’ALBERGHIERO

Data pubblicazione 11 Giugno 2024

CASARGO – Una giornata memorabile quella vissuta da dieci giovani studenti della Scuola Albeghiera Casargo, che hanno avuto l’onore di partecipare a un seminario di formazione per giovani chef e maître di sala organizzato dal rinomato ristorante milanese ‘Aimo e Nadia’.

I ragazzi, accompagnati dai professori Rino Iannacce e Andrea Riva e dal direttore Alan Vanietti, sono stati convolti non solo nel lato teorico, ma anche mettendosi alla prova attraverso attività pratiche. “Una giornata piena di interesse e motivazioni – commenta soddisfatta Stefania Moroni co-proprietaria e figlia degli storici fondatori – Il maître Nicola Dell’Agnolo e il sommelier Alberto Piras hanno illustrato le regole di una perfetta mise en place e l’importanza nel porre la massima attenzione al cliente, enfatizzando la centralità del rapporto tra sala e cucina per un’esperienza gastronomica perfetta, con appunti sulla carta dei vini e gli abbinamenti da proporre”.

“Lo chef Alessandro Negrini e il sous chef Alessandro Pinton nel Theatrum dei Sapori, hanno invece fatto scoprire il ‘Progetto Territori’ attraverso un’esperienza immersiva tra sapori, odori, abbinamenti e cotture. Un percorso al tavolo interattivo e formativo, piatto dopo piatto gli studenti hanno assaporato la vera essenza ‘Aimo e Nadia Milano’ – aggiunge Moroni – L’obiettivo è insegnare ai giovani a trasformare questa esperienza in valori da custodire per il proprio percorso professionale”.

Grande soddisfazione per l’iniziativa viene espressa anche dal presidente di Apaf, Francesco Maria Silverij: “Il seminario di formazione per chef e maître di sala che i nostri ragazzi hanno potuto frequentare presso il ristorante Aimo e Nadia di Milano, ristorante prestigioso e stellato, fa parte di un percorso di formazione nelle diverse specializzazioni che il Cfpa garantisce ai propri alunni per accrescerne conoscenza e abilità”, conclude Silverij.