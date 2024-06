TOTOSINDACI 2024, TRA TANTI PARTECIPANTI THE WINNERS ARE: DUE OMONIMI

Data pubblicazione 11 Giugno 2024

VALSASSINA- Decine e decine di “schedine”, tre vincitori (tutti con 10 punti sui 12 possibili) ma solo due di loro si portano a casa i premi finali: estratti fra gli autori delle colonne migliori nel nostro gioco simil Totocalcio dedicato alle elezioni amministrative in Valle, conquistano i due pranzi/cena per due gli “espertoni” di politica locale che, curiosamente, portano lo stesso nome: Riccardo. Alla terza classificata (per estrazione a sorte), Emma, andrà un riconoscimento “di consolazione” offerto da VN.

Ultimissimi due giocatori che hanno totalizzato appena 4 punti – dei quali non faremo invece i nomi.

Hanno partecipato tanti valsassinesi ma anche diverse persone “di via”. Un paio di stranieri residenti sul territorio, molti addetti ai lavori ovvero politici e amministratori che – come nel precedente del 2019 – si sono misurati col giochino predittivo.

Particolare difficoltà è stata incontrata nel pronosticare la vittoria (appena sopra gli 8 punti di scarto, dunque segno “2”) di Silvana Piazza a Introbio, azzeccata da soli 5 partecipanti, la “X” di Parlasco con Pomi che ha prevalso su Bianchini di appena il 6,2%) e anche il “5 su 5” dei Comuni monolista, tutti all’insegna dell'”1″ ovvero al di sopra del 60% di affluenza.

Ma vediamo i risultati che andavano indovinati, dunque la colonna vincente da 12 pronostici (nessuno l’ha azzeccata in pieno):

BARZIO

1 Ferrari

CASARGO

1 A. Pasquini

CASSINA VALSASSINA

1 Votanti sopra il 60%

CORTENOVA

1 Galperti

INTROBIO

2 Piazza

MARGNO

1 Votanti sopra il 60%

MOGGIO

1 Votanti sopra il 60%

PAGNONA

1 Votanti sopra il 60%

PARLASCO

X (scarto sotto l’8%)

PASTURO

1 Artana

PRIMALUNA

1 Artusi

TACENO

1 Votanti sopra il 60%

Come detto, tre i “10”, vale a dire i migliori “previsori” del Totosindaci 2024. Diversi i 9 e molti davvero quanti hanno ottenuto 8 punti. poi via via a scendere fino ai due famosi “4”, quasi un voto scolastico per i due (un uomo e una donna) che han fatto peggio di tutti. Non li nominiamo, anche perché si tratta in qualche modo di persone “del settore”…

Potranno riprovarci la prossima volta – presumibilmente nel 2029.

Ai due Riccardo vincitori la possibilità di pranzare o cenare, con un accompagnatore ciascuno, nei locali nostri cortesi sponsor per l’iniziativa ludico/politica: il ristorante “Esposito” a Barzio e il rifugio “Ombrega” in Alta Valle.

RedPol