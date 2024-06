FORZA ITALIA, DA GAGLIARDI “RIVENDICAZIONE AZZURRA” SU BARZIO E INTROBIO

Data pubblicazione 11 Giugno 2024

VALSASSINA – Non è sfuggita la recente uscita “social” del giovane ma ambizioso coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi, il quale – forse un tantino esaltato dai risultati nazionali del suo partito, in grado di scavalcare la Lega ponendosi al secondo posto nell’alleanza del centro destra – si è lanciato in queste ore in una sorta di “rivendicazione politica” su due paesi della Valle che hanno cambiato maggioranza nel voto dell’8 e 9 giugno: Introbio e Barzio.

Il messaggio che si legge in copertina pare riferito alle elezioni più rilevanti (quelle comunali, appunto) anche perché alle Europee Forza Italia ha ottenuto il 10,7% a Barzio e il 9 a Introbio – dato quest’ultimo inferiore alla media generale in Italia. Diversamente, si potrebbe intendere – e lo stesso Gagliardi, interpellato, pare avvalorare questa spericolata interpretazione – che le due località valsassinesi si apprestino ad essere governate dai berlusconiani. Che, da modesti osservatori della scena politica locale quali ci reputiamo, non intravvediamo manco all’orizzonte.

Piuttosto, si potrebbe ricordare la sconfitta del candidato “di bandiera” a Parlasco, quell’Enrico Bianchini battuto da Dino Pomi nelle urne dell’ultimo week end. Sponsorizzato da F.I. e componente del direttivo provinciale di Forza Italia con “ben sette candidati su dieci alla carica di consigliere comunale che sono molto vicini a Nando De Giambattista, storico militante del partito di Silvio Berlusconi”.

Per tornare ai paesi “rivendicati” dal gagliardo Gagliardi, chiederemo conferme direttamente a Silvana Piazza e Andrea Ferrari, i neo sindaci.

Chissà, magari ci stupiranno…

VN