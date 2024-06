BARZIO, LA NUOVA MAGGIORANZA CHIARISCE DOPO LE PAROLE DI FORZA ITALIA: “GRAZIE, MA NOI SIAMO CIVICI”

Data pubblicazione 12 Giugno 2024

Prendiamo conoscenza dagli organi di stampa [in realtà da Valsassinanews, ndr] che il segretario provinciale di Forza Italia Lecco Roberto Gagliardi intesta al suo partito la vittoria di Incontro con Barzio e del sindaco Andrea Ferrari alle recenti elezioni amministrative del nostro Comune. Esprimendo gratitudine verso tutti gli esponenti politici locali che da varie aree hanno fatto pervenire le congratulazioni al nostro sindaco eletto ed alla lista elettorale vincente, l’occasione è cara per ribadire lo spirito civico che ha contraddistinto il gruppo Incontro con Barzio.

Come esplicitato nel programma elettorale, e in ogni occasione pubblica, Incontro con Barzio è una lista civica che in tempi di disaffezione alla politica si impegna a stimolare il desiderio di partecipazione attiva dei cittadini alla vita del Comune.

I componenti di Incontro con Barzio e il sindaco eletto Andrea Ferrari provengono dalla società civile. Esprimono ciascuno liberamente una propria sensibilità politica, e coesistono in sintonia nella volontà reciproca di rispondere esclusivamente ai bisogni di Barziesi e Concenedesi.

Gruppo ‘Incontro con Barzio’

