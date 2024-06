DAGLI OCCHI DI CHRIS: “ESPLOSIONI DI ENERGIA: FULMINI NELLA NOTTE”

Data pubblicazione 12 Giugno 2024

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con gli scatti più emblematici del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta una sua fotografia commentata. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto una galleria di immagini (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Esplosioni di energia: Fulmini nella notte“.

L’autore la descrive così, in prosa e poesia:

Immagina la sensazione di trovarsi al cospetto di un’esplosione di energia pura, di assistere al manifestarsi della potenza della natura in tutta la sua magnificenza. Catturare quei momenti di fulmini che squarciano il cielo notturno è stato come danzare con il vento e sentire il battito del cuore della terra.

Riflettere su quei momenti emozionanti in cui ho avuto il privilegio di immortalare la bellezza e la forza dei fulmini mi riempie di un’intensa gratitudine. È stato un’esperienza che ha risvegliato in me un senso di meraviglia e connessione con il mondo che mi circonda.

Ogni scatto è stato un’emozione palpabile, un’opportunità unica di cogliere l’attimo e di trasformare la potenza della natura in arte. Guardare queste immagini ora mi riporta a quei momenti di intensa emozione e mi ricorda quanto sia straordinario essere parte di un universo così vibrante e sorprendente.

Nel buio della notte il fulmine squarcia il cielo,

Un’esplosione di luce e potenza, un raro spettacolo.

La natura si risveglia, la sua voce si fa sentire,

E noi umili spettatori non possiamo che ammirare.

Il cuore batte forte di fronte a tanta grandezza,

La bellezza e la forza della terra in piena bellezza.

In un istante di fulgore, il tempo si ferma,

E ci ritroviamo immersi in un’energia che disarma.

Il fulmine danza nel cielo, un’armonia selvaggia,

E noi, piccoli esseri, ne siamo parte e compagnia.

In quei momenti di magia, il mondo si fa poesia,

E il cuore si riempie di gratitudine e armonia.

Foto scattate a Primaluna il 10 giugno 2024.

